反種族歧視 美掀起拆除南方邦聯紀念雕像風潮

美國維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）12日爆發暴力衝突事件，種族衝突再度成為各方關注議題。美國各地也掀起一股風潮，許多民眾與團體自行將街上的南北戰爭時代南方邦聯紀念雕像拆除，以表達反對種族歧視的立場

維州事件後，許多民眾與組織走上街頭，拆除象徵支持蓄奴制度的南方邦聯相關雕像，表達對於新納粹主義等種族歧視分子的不滿。這些雕像之所以引發爭議，是因為在南北戰爭期間，北方各州主張解放奴隸，南方邦聯則贊成蓄奴，因此現在遺留各州的邦聯雕像與紀念碑，除代表「白人至上主義者」對當時邦聯領袖的崇拜，也隱含歧視黑人的意味。

各地政府也展開行動，移除公共場所的南方邦聯雕像，以避免引發紛爭。馬里蘭州巴爾的摩市議會15日請工人移除李將軍（Robert E. Lee）與另名南軍將領傑克森（Thomas Stonewall Jackson）的紀念碑。該州州長霍根15日表示，「此刻應把正確承認過去，以及崇拜歷史最黑暗篇章這兩件事，明確劃清界線。」

據民權團體「南方反貧窮法律中心」（SPLC）統計，美國公共區域共有逾1500個邦聯象徵物，大多在南方州，包括紀念館、紀念碑、雕像、公立學校、公路和郡、市名等。

(中時)