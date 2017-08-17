張小燕教郭靜主持秘笈 要主動攻擊來賓
TVBS《小燕有約》邀請新節目《星鮮話》主持人郭靜，與歷年主持過TVBS娛樂新聞的小嫻、陸明君齊聚，幾位前輩大方傳授主持秘笈給郭靜。張小燕單刀直入問郭靜：「看到《星鮮話》第一集裡面出現誹聞男友小杰？！那是妳男朋友嗎？」郭靜立刻喊冤：「不是啦小燕姐！」張小燕的直球問話讓郭靜嚷著要快筆記主持秘笈，就是「攻擊來賓」。
主持人張小燕表示，主持娛樂新聞，都會有碰過最難訪問的藝人經驗，小嫻回憶最難訪的藝人是謝霆鋒︰「因為他回答最少一個字，最多三個字。」巧的是，陸明君碰到最難訪藝人就是謝霆鋒另一半王菲！也是回答不超過三個字！經驗老道的張小燕說：「碰到話少的人，就是要累死主持人！」暗示這些惜字如金的來賓，是很讓主持人頭痛。
張小燕憶起曾訪問過一位來賓，明知道對方都在說謊，但是還是得要忍住怒氣把節目主持完，這是一門學問。而演員、主持多方進行的陸明君表示：「曾經因為同時要主持娛樂節目和拍戲，壓力大到頭髮一整區變白髮。」此時，張小燕自誇：「我到現在都沒有白髮，不容易吧！像佼佼(黃子佼)就沒有像我一樣啦！」。
(中時)
關鍵字：張小燕
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