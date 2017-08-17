陳純甄想借精當媽 舊愛柯雅馨：不意外

傳陳純甄想借精生子，柯雅馨表示不意外。（圖／中時資料照片）

昔日撞球「漂亮寶貝」陳純甄與女星柯雅馨談過一段轟轟烈烈的戀情，兩人分手後一度為錢翻臉，最後又和解落幕，從此井水不犯河水，今(17日)柯雅馨上節目《麻辣天后傳》，被問到上月陳純甄被周刊爆料有意借卵生子，她淡然回應：「不意外」，解釋陳純甄從以前就很喜歡孩子，但隨即強調跟對方已很久沒連繫。

柯雅馨去年9月發生遭熱湯淋身意外，雙腿遭到3度燙傷，如今仍須穿著壓力衣的她，現在改當上班族在Web TV Asia擔任網路影片製作人，月薪3萬多，據《蘋果日報》報導，雖和先前當藝人時薪資差很多，但柯雅馨相當懂得節儉，靠住家中與搭大眾交通運輸工具，每月花費約1萬5千元，生活還算過得去。

結束當年與陳純甄的一段情後，篤信基督教的柯雅馨對未來戀情期望僅限定男生，希望對方年齡比她大、有共同信仰、孝順，「只要別比我窮」，歷經低潮的她，除了燙傷、圓形禿外，更因罹患帶狀皰疹，被醫生宣告再延誤治療就有可能失明，所幸最後住院15天救回一命，如今復出有如重生。

(中時電子報)