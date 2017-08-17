曾想放棄演藝路 翁立友靠媽祖「頓悟」
翁立友受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪媽祖乩身蔡嘉宗一家人。他當年在歌唱比賽中一戰成名，演藝路卻歷經波折，一度想要放棄，個性內向自閉的他，有些苦說不出口只好對神靈吐露。有次他到媽祖廟祈求神明指點迷津，原本廟裡正播著賣藥的廣播，主持人突然說了一句「好了，我們節目今天就到這，接下來我們來聽這一首翁立友的堅持」，讓原本對前途茫然的他頓時恍然大悟。
他坦言，「本來心裡還在問媽祖這條路該怎麼走下去，結果就這麼剛好那兩個字這麼清楚，堅持」，他會為了把一首歌練好，同一首歌反覆唱8小時，甚至會為了一個轉音或是要唱出一首歌的「味道」練到廢寢忘食，被媽媽形容是「瘋子」。
他19歲就決心踏入演藝圈，但家鄉彰化當時並沒有電視台、錄音室或唱片公司，儘管如此仍堅持靠實力逆轉人生，「本來是命運，後來我把它顛倒過來變成運命」。他決定搭車去台北報名歌唱比賽，「我要把自己的命，運上去台北」。
(中時)
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