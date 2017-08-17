中韓建交25年 兩國交易量增加近33倍
南韓國際廣播電台17日報導說，根據統計，韓中1992年建交以來，兩國交易量增加近33倍，且在投資、留學、旅遊等行業互相成為了影響最大的國家。
根據南韓經濟研究院17日發布的一份資料顯示，韓中建交的1992年，兩國交易額僅為63.7億美元，到了2016年，兩國交易額增加近33倍，達2114億美元，年均增幅達15.7％。同一期間，韓日和韓美的交易量分別增加近2.3倍和3倍，考慮到這一點，韓中之間的交易量增速是前所未有的水平。得益於此，韓中交易量從2003年起超越韓美交易量，中國成為南韓第一大出口國，南韓也成為中國第四大出口國。
在投資方面，去年南韓對中國投資47.5億美元，成為了繼香港（871.8億美元）和新加坡（61.8億美元）之後的第三大對華投資國和地區。
韓中兩國人員交流也很活躍。在來韓旅遊的外國遊客中，中國遊客所占比重最高，達46.8％（以2016年為準），在赴華旅遊的遊客中，南韓遊客比重最高，達17.1％（以2015年為準）。
隨著中國產業優化升級，近期韓中兩國商品在世界市場也展開了激烈競爭。
目前，因「薩德」入韓等外交問題，兩國經濟交流陷入危機，今年來韓旅遊的中國遊客和赴華旅遊的南韓遊客均急劇減少。今年4月，南韓對中國化妝品出口也自2015年以來首次減少。
(中時)
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