白百何腫麼了？ 圓臉發福遭虧「放飛自我」

白百何婚變事件後，近日忙於拍新戲。（圖／翻攝自白百合微博）

白百何昨出席活動，被指較以前豐腴。（圖／翻攝自微博）

大陸女星白百何今年4月爆出「出軌門」，隨後坦言和歌手老公陳羽凡早已離婚，掀起不少爭議。近來都忙於拍戲的她，昨（16日）出席一場活動，卻被發現身材疑似發福，尤其臉腫地相當明顯，引來網友吐槽連連。

白百何昨紮起俐落丸子頭現身某代言活動，期間不只獻唱歌曲，還和一眾模特兒一起走秀，氣場一點也不輸專業的。不過，她昨身穿深色系短款旗袍搭配牛仔褲，體態似乎比先前豐腴一些，臉蛋看來更是腫了不少，惹得網友紛紛笑虧「身材越來越放飛自我了」、「看來生活過得不錯」，但也有人認為應是拍攝角度導致，覺得其他照片並沒有問題。

(中時電子報)