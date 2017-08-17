鬧翻？中油：921合約到期後 不再與巨路續約
815中油的大潭發電廠6機組因疏失「斷氣」，導致全台大停電。中油公司與承包商巨路因而槓上。中油董事長陳金德今日受訪表示，與巨路維修合約到今年9月21日，之後不再續約。
中油董事長陳金德今日接受民視談話性節目專訪表示，中油與巨路合作10多年，關係太密切以至於無法管控SOP；巨路公司是很大的程序控制上市公司，應該有一套SOP，清楚自己該做的事情，不該將責任推給中油。
陳金德說，因此，直到這次維修合約期限9月21日過後，不會再與巨路續約，將會重新對外採購。
陳金德撂下重話說，中油事業體龐大，外包文化成弊端。往後只要有中油退休員工到民間企業工作，將不會再與該企業合作，以杜絕陋習。
(中時電子報)
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