《辣媽好孕到》探討母女同時懷孕 辛辣又搞笑

影后茱麗葉畢諾許（右）與卡蜜兒克汀在《辣媽好孕到》扮演母女。（亮點國際提供）

法國愛情喜劇《辣媽好孕到》由影后茱麗葉畢諾許、新銳女星卡蜜兒克汀及《駭客任務》系列電影的反派男星蘭伯特‧威爾森主演，探討母女同時懷孕的議題，也巧妙加入女性因懷孕，導致賀爾蒙改變，因而遭職場霸凌的過程，貼近懷孕的職場女性心聲，辛辣又搞笑。該片8月25日在台灣上映。

卡蜜兒克汀在片中很頭大，身為職業婦女的她，有個性瘋瘋顛顛、想到哪做到哪的媽媽要安撫，又得照顧寫論文的老公，也因為懷孕在職場上遇到越來越多的挫折，過程常有理智斷線而崩潰的情節。

藍伯特‧威爾森對茱麗葉畢諾許、卡蜜兒克汀扮演母女的表現讚譽有加，認為透過這對母女，闡釋出沒有人天生就會當一個母親的理念，正好可以讓女性學習如何表達愛以及如何作為一個母親。

(旺報)