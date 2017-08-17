返一軍就受傷 林承飛：「真的好衰!」

林承飛今年表現平平，7月底下二軍調整後，日前返回一軍首場出賽又受傷，所幸無大礙。(資料照 中央社)

Lamigo桃猿小將林承飛，今年開季表現平平，7月底下二軍調整後表現亮眼，15日返回一軍就先發，想不到第4打席卻因自打球被抬下場，所幸僅是腫大無大礙，林承飛也無奈表示，「好衰喔！不過好險不是很嚴重。」

林承飛去年球季繳出出色成績，不過今年卻判若兩人，成績始終不理想，7月底到二軍後，4場出賽打擊率高達5成33，林承飛說，其實本季狀態沒有很差，但心態上面始終給自己很大的壓力，下到二軍後，有比較放鬆，狀況也好一點了。

15日返回一軍後，林承飛就擔任先發，首打席就擊出帶有打點的安打，可惜在第8局因自打球退場，不過經過檢查，沒有大礙，最快周六就有機會出賽。

林承飛笑笑表示，真的很衰，一回來又受傷，好險沒有很嚴重，當下被打到時真的完全站不起來，防護員告知目前就是冰敷，最快3到5天就會痊癒，就能回到場上。

(中時電子報)