自媒體誇大深圳房地產銷售火熱 官方查處

大陸房地產柏瑞花園炙手可熱，有自媒體發文說，現場有2000人排隊、隊伍長達3公里、3小時售罄等資訊。經查，這是不實消息，深圳市規劃和國土資源委員會17日說，將嚴肅查處惡意捏造不實資訊、擾亂房地產市場秩序的行為。”

澎湃新聞網17日報導，一些自媒體在8月16日晚間至17日上午透過微信公眾號等形式，發布了關於柏瑞花園開盤銷售異常火爆的資訊，並發表「買不起房、買不到房，就會受到嚴重歧視」等頗具煽動性的評論。

深圳市規劃和國土資源委員會17日透過官方微博發布《關於柏瑞花園專案開盤情況的說明》，批評自媒體報導不實，並表示，已就此事展開調查，將嚴肅查處惡意捏造不實資訊，擾亂房地產市場秩序的行為。

(旺報)