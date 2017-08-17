兩個太陽之爭 陳明文外甥加入戰局：張花冠惡意相逼

嘉義縣副議長陳怡岳在臉書上替舅舅平反抱屈。（呂妍庭攝）

陳怡岳臉書內容。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣長張花冠和立委陳明文為明年縣長人選鬧出「兩個太陽」，現在連陳明文外甥，嘉義縣副議長陳怡岳也加入戰局，重話批張花冠是惡意相逼，過河拆橋。

陳怡岳臉書內容說，這段日子來，張縣長一直利用各種管道針對陳明文委員散佈子虛烏有的言論，本為府會和諧及避免破壞黨內之團結故而隱忍多時，惟張縣長卻一再惡意相逼，奉勸張縣長不要因自己無法推動縣市合併而成為第一任市長候選人，且無法掌握下任縣長的控制權，才來炒作接班威權如此荒謬之議題，此等之心態何其自私自利。

縣府舉辦的座談會就是宣導政令，聽取民眾的心聲，其他人舉辦座談會傾聽民意就是為特定人是綁樁，公平嗎？回頭想想，8年前的張花冠縣長不也是由陳明文委員力薦並全力支持的嗎？如今真可謂手握大權並已到目中無人之地步，只要不順從張縣長的意思，就可能被鬥爭、抹黑，古有明訓 做人船過水無痕 過橋拆橋版 終究會落得眾叛親離 悲哀呀⋯⋯。

(中時)