月薪32K找不到人 甄莉火鍋店關門大吉

甄莉2014年火鍋店風光開幕。(本報系資料照，羅永銘攝)

曾有火鍋女王封號的甄莉，涉足餐飲業長達15年，今年初因為生意太好，又請不到人，只能無奈放棄火鍋店「甄品鍋」經營。日前她更向媒體大吐苦水，稱開出正職月薪32K的條件，依舊請不到人，以後不想碰餐飲業了。

據聯合報報導，甄莉自認員工福利好，有三節、生日禮金與年終，全勤也會發津貼，無奈徵人牌子從開店掛到收攤，還在網路發出徵人訊息，依舊找不到人，令她相當不解。

一想到店收攤的原因竟是生意好，讓她超沮喪，直言「以後不想再碰餐飲業」，除非她不用再管人事。

(中時電子報)