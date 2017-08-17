貝童彤立志當上人妻 自曝曾想嫁給KID
吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持《小明星大跟班》播出主題，「演藝圈剩女嫁不出去的秘密大爆料」，貝童彤表示自己生來就是為了結婚，「我小時候的志願是當老婆！」她非常願意婚後相夫教子，吳宗憲問:「以前有過想論及婚嫁的對象嗎？」她不假思索馬上回應:「每一個都想嫁！」讓憲哥倒抽了一口氣，馬上聯想到她唯一在螢幕上公開的對象KID(林柏昇)，她坦言:「每一個在交往時，都很認真想過能不能過一輩子。」
她即將邁入31歲的她覺得至今還嫁不出去，是因為婚後想專心打理家以及帶小孩，所以男方的經濟條件必須讓她有安心感，而好友大牙則爆料貝童彤其實無法把家裡打理好，「看到她家會覺得像是拾荒老人，因為有很多沒有用的紙箱。」
另外，陳薇爆料好友小call的戀情，她都是從週刊報出才得知，「平常關心她的朋友，她都沒有要讓我們知道！」還表示小call一喝完酒就會大哭，導致想介紹好對象給她，都深怕嚇跑對方，她趕緊解釋:「現在比較少(哭)，跟對方講心事怕對方會有負擔。」最後陳薇還提醒在場男嘉賓，想跟小call在一起最好要有交通工具，原因是小call住在烏來的深山，「外面有瀑布，要開到深山裡面，就算你慾火焚身的時候也被那水給澆熄了！」此話一出讓眾人笑翻。
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(中時)
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