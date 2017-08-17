巨人3比4負養樂多 陽岱鋼滿壘沒安打失逆轉良機

陽岱鋼今連5場有安打，可惜6上滿壘沒安打未助巨人隊後來居上。(圖：讀賣巨人粉絲專頁)

讀賣巨人今(17日)對養樂多之戰，以1分之差的3比4落敗，昨達成日職棒生涯「千安」里程碑的陽岱鋼，此役5打數擊出1支安打，目前連續5場有安打。

巨人隊先發投手內海哲也此役2局上遇亂流，包括被荒木貴裕敲出1發3分炮在內，此局被4支安打與1次保送失4分。

3局上，巨人隊展開連環炮反攻，陽岱鋼也加入這局搶分行列，他與小林誠司、坂本勇人、村田修一、及龜井善行，合力擊出5支安打追回3分，陽岱鋼則在村田修一的安打護送下，攻回本壘得到1分。

前5局落後1分的巨人隊，6上2出局攻佔滿壘，輪由第1棒陽岱鋼打擊，可惜擊出二壘滾地球形成殘壘，錯失助球隊贏得逆轉勝建功機會。

陽岱鋼此役5打數1支安打，得1分，平均打擊率3成14，近5場都有安打表現。

(中時電子報)