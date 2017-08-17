台北市影委會辦電影學院 邀各國大師開講

2017台北電影學院即日起開放報名。（台北市影委會提供）

釜山國際影展創辦人及現任主席金東虎擔任「大師講堂」講師。（台北市影委會提供）

為提振國內電影產業，台北市政府、台北市政府文化局主辦，財團法人台北市文化基金會、台北市電影委員會承辦的「2017台北電影學院」（Taipei Film Academy）系列活動，9月18日至10月3日盛大舉行。

本屆課程除了有頗受好評的「國際製片工作坊」、「國際動畫特效講座」、「編劇講堂」、「大師講堂」外，另有因應數位化趨勢的著作權議題，特別新增的「法律與行銷講座」。應邀來台的講師，包含釜山國際影展主席金東虎（Kim Dong-Ho）、《在世界的中心呼喊愛情》日本導演行定勳、《屍速列車》韓國製片李東河等美、日、韓、伊朗等各國重量級國內外影人。

9月18日舉行的第一個活動是「大師講堂」，邀請金東虎以釜山國際影展的源起與成功要素、影展對南韓及國際電影產業的影響與其發展及走向為主軸，分享他創辦釜山國際影展近20年來的觀察及見解。

19日的「編劇講堂」特別邀請曾任華特迪士尼公司片場監製的美國編劇協會（Writers Guild of America,WGA）成員莉希雅‧維拉絡沃絲（Ligiah Villalobos）及執導《在世界的中心呼喊愛情》、《GO!大暴走》，並獲日本電影金像獎優秀導演獎的行定勳(Isao Yukisada)擔任講師，帶領學員探討如何將好的故事打造成精彩劇本、「好劇本」所具備的元素，以及真人電影與動畫片間劇本特性的差異。

影委會與美國製片協會（PGA）合作舉辦的「國際製片工作坊」，一直都是歷年來台北電影學院的重點課程。此次邀請的講師之一是南韓電影製片協會主席金亨俊（Jonathan Hyong-Joon KIM），他曾擔任《實尾島風雲》製作，2004年打破南韓影史紀錄，創下1100萬人次票房。

另一位講師是締造156國票房賣作佳績的《屍速列車》製片李東河）Dongha LEE），他曾於第70屆坎城影展期間獲《綜藝》(Variety)雜誌評選為「10大潛力製片」，成為亞洲唯一一位獲得青睞的製片。

其它的講師還包括身兼超過15個知名國際影展評審的卡塔詠‧夏哈比（Katayoon SHAHABI）、美國製片協會虛擬實境專案小組的聯合主席約翰‧海因森（John HEINSEN）、《形影不離》《功夫之王》等片的台灣製作人李威達（David U LEE）等人。

報名詳情請洽影委會https://goo.gl/mdoxxu

(旺報)