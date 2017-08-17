尼莎海棠毀家園 勞動部啟動臨工計畫

勞動部啓動臨時工計畫，工期為期一個月。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

7月底尼莎及海棠兩颱接力橫掃南台灣，在台南市及嘉義縣等地造成嚴重災情，勞動部宣布啟動天災臨工計畫，提供222個工作職缺，供受災區的失業民眾申請，工作內容以協助災後重建、公共環境清掃為主，並按政府公告發給每小時133元基本工資，每月最高發給176小時，工作期間最長以1個月為限。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，勞動部勞動力發展署7月31日核定通過「尼莎暨海棠颱風災後家園重建臨工計畫」，開出222個工作機會，尤其以台南市及嘉義縣部分沿海地區因雨成災，鄉鎮區公所紛紛提出臨工需求，因此有意從事本項計畫且遭受2颱侵襲致家園、農作物受損或致家屬死亡、重傷之受災失業民眾皆可提出申請。

柯呈枋進一步提醒民眾，申請時記得攜帶「國民身分證」、「印章」、「受災證明」，並填寫「臨工申請書」、「查詢勞保同意書及無工作切結書」等資料，於8月17至23日赴勞動力發展署雲嘉南分署所屬的台南、永康、嘉義及朴子就業中心（含就業服務台）皆可辦理求職登記及臨工申請，另相關文件可上雲嘉南分署官網下載(http://yct168.wda.gov.tw/)，或撥打(06)698-5945分機1141至1143洽詢。

(中時)