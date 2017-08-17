巴農：那些白人民族主義者是一群「魯蛇」

近來盛傳可能被美國總統川普開除的白宮首席策士巴農受訪發表驚人之語：白人民族主義者是「一群小丑」，他們擁護「種族民族主義」（ethno-nationalism），「實際上是一群失敗者（losers）」。

維吉尼亞州種族仇恨暴動致死的事件仍在美國社會餘波盪漾。白宮策略長巴農在16日出版的「美國瞭望」雜誌專訪中被問，他支持的經濟國家主義和維州的白人民族主義是否有關係。巴農回答：「所謂種族民族主義，就是一群失敗者，是邊緣人......他們是一群小丑」。

有趣的是，巴農進入白宮以前曾在反主流右翼媒體「布萊巴特新聞網」擔任執行董事長。這家媒體宣揚民族主義，被認為是幫助川普入主白宮的要角。

(中時)