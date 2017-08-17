陳盈潔「下海玩遊戲」 一拳打趴董至成
陳盈潔受邀在民視「明日之星」以及「台灣那麼旺」擔任評審，專業又犀利的評語常常讓參賽者「點頭如搗蒜」，一針見血的風格又不囉嗦也成為觀眾最愛的評審之一，她說：「參賽者第一個音我就知道他會不會唱，功力到哪裡、會不會贏，七七八八都知道了」，還被稱為「X光掃描機」的霸氣評審。
有次還有位高齡參賽者太緊張彩排唱錯歌詞，她還馬上聽出立即給予建議，讓參賽者對她都佩服不已，還在現場稱呼她「陳姐」要向她致謝，幽默的她還回應別吃她豆腐，我年紀比你小，節目上有她就常常帶來歡笑。
因為在節目「台灣那麼旺」上與主持人胡瓜培養出好交情，16日「綜藝大集合」到桃園南崁，她特地到現場探班，主持人胡瓜邀請她到節目上跟大家打招呼，胡瓜不斷拱大姐大「下海玩遊戲」，原本被大家認為不可能玩遊戲的她，一口氣答應還跟主持人董至成對打，站在高吊半空中的板子上，雖然在「拼鬥」過程中往後摔，但馬上又站起來繼續迎戰，現場觀眾全場歡聲雷動，最後她還一拳打趴董至成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。