陳盈潔「下海玩遊戲」 一拳打趴董至成

陳盈潔上節目玩遊戲充滿活力。(圖／民視提供)

陳盈潔一拳打趴董至成。(圖／民視提供)

陳盈潔受邀在民視「明日之星」以及「台灣那麼旺」擔任評審，專業又犀利的評語常常讓參賽者「點頭如搗蒜」，一針見血的風格又不囉嗦也成為觀眾最愛的評審之一，她說：「參賽者第一個音我就知道他會不會唱，功力到哪裡、會不會贏，七七八八都知道了」，還被稱為「X光掃描機」的霸氣評審。

有次還有位高齡參賽者太緊張彩排唱錯歌詞，她還馬上聽出立即給予建議，讓參賽者對她都佩服不已，還在現場稱呼她「陳姐」要向她致謝，幽默的她還回應別吃她豆腐，我年紀比你小，節目上有她就常常帶來歡笑。

因為在節目「台灣那麼旺」上與主持人胡瓜培養出好交情，16日「綜藝大集合」到桃園南崁，她特地到現場探班，主持人胡瓜邀請她到節目上跟大家打招呼，胡瓜不斷拱大姐大「下海玩遊戲」，原本被大家認為不可能玩遊戲的她，一口氣答應還跟主持人董至成對打，站在高吊半空中的板子上，雖然在「拼鬥」過程中往後摔，但馬上又站起來繼續迎戰，現場觀眾全場歡聲雷動，最後她還一拳打趴董至成。

(中時)