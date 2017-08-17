「MiLK AWARDS 2017 潮流大賞」投票開跑

一年一度的MiLK AWARDS 2017 潮流大賞頒獎典禮，即將在 8/31舉行，除了邀請眾多潮流藝人接力獻唱以外，現場也將頒發全球投票藝人大賞。

集中、港、臺三地粉絲熱情票選，以及MiLK雜誌編輯群共同推舉。即日起已經開放投票，號召全民網友站出來，票選出九大獎項：《年度Mr.Milk》、《Ms.Milk》、《年度最具影響力藝人》、《年度最吸睛封面人物》、《年度最佳演員》、《年度焦點人物》、《年度人氣新星》、《年度時尚Icon》、以及《社群人氣藝人》。票選日期將於8月28日截止，現在就立即上網，動手投票支持你喜歡的藝人！參與投票活動，還有機會贏得8/31頒獎典禮入場資格，一睹潮流藝人巨星風采。

(中時)