三芝共榮社區。（葉書宏翻攝）

三芝共榮社區。（葉書宏翻攝）

首屆「新北市金牌農村競賽」選拔出爐！由充分展現生產、生活、生態「三生」並重的精神的三芝關懷社區協會獲得金牌農村殊榮，將代表新北市參加全國競賽，爭取成為全國金牌農村。

參賽農村都展現出當地特色樣貌，社區各具特色難分軒輊，但依農村三生並重精神評審，結果新北市金牌農村為三芝關懷社區協會（三芝共榮社區及安康社區），銀牌農村為淡水區樹興社區發展協會（淡水樹興社區），銅牌農村為淡水區忠寮社區發展協會（淡水忠寮社區）。

三芝共榮社區及安康社區，藉由里山橋串聯兩岸社區居民們的生活及生產，展現共同生活圈的樣貌。社區林義峰老師表示，社區重視文化傳承，講究人與自然共存，營造梯田復育及污水淨化，珍惜自己的家園;另農村的本質為「生產」，所以社區推動友善耕作、農夫市集、生產履歷等健康產業，才能永續發展。

淡水樹興社區內有天然湧泉、木炭窯文化、蒔茶品種茶籽油等多項元素，復興了失傳已久的產業，帶動青年回鄉意願。理事長許秋芳表示，社區以「山水故鄉、樂活社區、慢活樹興」為願景，推薦民眾以騎腳踏車或健行的方式，親近農村發掘當地特產，放慢生活步調，享受市區旁的大自然美景。

淡水忠寮社區具有別具特色的市民農園、科技農業、有機農場及水碓文化，持續推動社區自主產業及在地食農教育。理事長李鎮榮表示，社區發展農業生態休閒旅遊，開辦有機小學堂，分享彼此的經驗並鼓勵青年返鄉，期許讓住在這裡的居民與來到這邊的人感受幸福。

農業局表示，金牌農村競賽是要喚起大眾對土地的重視，藉由競賽讓當地居民更加認識農村，並引以為榮，分享汗水、歡樂及傳承，發掘未來要發展的方向，也讓下一代青年能瞭解並重視農村的潛力，創造農村再生新樣貌。

(中時)