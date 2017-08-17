新疆維吾爾族美女 《十里桃花》集仙氣和人氣

迪麗熱巴。（中視提供）

迪麗熱巴。（中視提供）

迪麗熱巴。（中視提供）

迪麗熱巴。（中視提供）

迪麗熱巴。（中視提供）

大型古裝劇《三生三世十里桃花》從年初至今在兩岸三地刮起一陣「桃花風」，除了男女主角趙又廷、楊冪演藝事業更上層樓，劇中多位配角知名度也急升，最受矚目的非迪麗熱巴莫屬。來自新疆維吾爾族的她，除了頻上微博熱搜榜，精靈大眼和白皙皮膚飾演九尾紅狐角色，增添幾分仙氣更具說服力。

迪麗熱巴是楊冪力捧的新人，畢業於上海戲劇學院，今年25歲，已有15部電視劇、3部電影的作品，當初因Angelababy要生產，迪麗熱巴因此加入《奔跑吧兄弟》的主持行列，節目中展現親民一面，被發現女神的真實性格原來是吃貨，可愛的反差萌吸引觀眾目光，還成為炙手可熱的新一代花旦。

她在《三生三世》劇中飾演癡情的「白鳳九」，受觀眾好評，戲拍完後，她又與同門的張彬彬主演《秦時麗人明月心》，14日剛在大陸播出，也和周渝民（仔仔）合演古裝劇《烈火如歌》，她當時受訪時說10多歲就看仔仔的電視劇，看到從電視劇裡走出來的仔仔，「被帥到了」。

《三生三世十里桃花》每週一至週五晚8至10點在中視播出。

(中時)