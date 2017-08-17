英男女水球隊亮相 女隊長：最想打敗日本紐西蘭
英國在台辦事處今舉行英國世大運選手團（GBR）歡迎酒會，特別邀請英國男子與女子水球隊亮相。女子水球隊隊長Katie Hesketh表示，她們最想打敗對手是日本及紐西蘭，選手們將盡力而為，最大目標是挺進前八強。
英國在台辦事處代表唐凱琳 （Catherine Nettleton）致詞時表示，我們很榮幸可以目睹英國隊在未來兩周的表現，因為我們將捕捉到他們從國際競爭到國家競爭的精彩時刻。
唐凱琳說，他希望台灣民眾也可藉此慶祝運動賽事的友誼及團隊合作的精神，同時也是一次機會與不同文化的互動及認知；她相信世大運將會非常成功。
英國代表團團長Andrew Hibbert表示，他不確定他們是否為首團入住選手村，「但他們絕對是首團進入餐廳」，還「完勝早餐」（Smach the breakfast）。此外，他說，這是自2011以來，英國派出最大團的隊伍。
Katie Hesketh表示，他們最想打敗的是日本和紐西蘭，如果能做到就非常驚人（Amazing），如果沒做到，也是盡力而為。
對於世大運選手村的情況，Katie Hesketh說，台灣人很棒，都盡力協助，每次她從選手村走下來，他們都會說「早安」；選手村的食物也很棒，提供台灣、亞洲、義大利等食物供選擇。
英國男子水球隊隊長Aaron Winstanley表示，台北是個很棒的城市，世大運的設施也很完善（Fantanstic）；他歷經多次水球比賽，從未經歷如此龐大規模，這對每一個男子選手都是很棒的經驗。
Aaron Winstanley強調，他們首場將對上法國，「我們很有信心」，他覺得他們可以獲得不錯的成績，希望他們可以推進前八強。
今晚英國在台辦事處邀請多位英國畢業留學生，而金華國中學生也特地為英國世大運選手團加油歡呼，並贈上禮物。
(中時)
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