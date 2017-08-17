氣候暖化 將導致全球稻麥產量下降

新加坡《聯合早報》17日報導，研究顯示，全球變暖可能導致小麥、水稻、玉米等主要農作物的全球產量減少。

一個國際科研小組對70份有關全球變暖和農業之間關係的報告進行分析後，15日在美國《國家科學院院刊》上發表分析結果。

這些研究採用各種不同的研究模式，包括模擬農作物在不同的全球和當地氣溫下會產生什麼反應、根據過往的氣候和收成數據來制定的概率模式、人為的耕地暖化研究等。

報告說，上述所有研究模式的結論都是——「氣溫不斷上升可能對小麥、水稻和玉米的產量產生負面作用。」

該報告下結論說：「全球氣溫的中位數每上升攝氏1度，估計會導致小麥的全球平均產量下降6％。」同時，水稻產量會下降3.2％，玉米產量下降7.4％。「大豆產量則沒有太大的變化。」

領導這項研究的美國佛羅里達大學教授森特霍爾德·阿森說，這四類農作物對人類的生存至關重要，因為人類2/3的熱量攝入源自小麥、水稻、玉米和大豆。

研究還發現，全球變暖對不同作物和不同地區的影響大不相同，氣溫上升可能會使某些地區作物增產，但對絕大多數地區的影響是負面的。因此，有必要根據地區和作物情況採取相應措施，以在全球人口增加的背景下保障糧食安全。

科學家警告說氣候暖化將影響糧食安全、乃至人類的生存，這已經不是第一次提出。

本月初，由美國哈佛大學主導、刊登在《環境研究快報》上的一份報告警告，全球暖化、二氧化碳濃度持續上升，將導致大米、小麥等人類主食中的蛋白質急劇減少，這將使人口中的更多弱勢群體面對發育遲緩與過早死亡的風險。

該報告說，到2050年，全球面對蛋白質缺乏症風險的人數將增多1億5000萬人。受影響最大的地區，預料為長期遭逢饑荒的非洲大陸撒哈拉以南國家，和以米飯為主食的南亞國家。

事實上，氣候變暖的影響已經顯現出來。今年7月，當歐洲南部經歷數10年來最嚴重旱災時，當地谷類收成就受到嚴重影響。當中重災區義大利和西班牙部分地區的谷類收成估計下降至20年來的最低點，令當地農民損失慘重。

(中時)