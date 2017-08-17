中市農產品進軍香港美食博覽會 加贈復古網袋行銷台中花博
台中農產品進軍國際！台中市農業局去年首度參展第27屆「香港美食博覽會」，全力行銷台中當季農特產品，受到香港超市業者及消費者好評。今年第28屆「香港美食博覽會」17日登場，農業局再度率團參加，行銷正值盛展期的地瓜、火龍果、新興梨、葡萄及無籽檸檬，並加碼贈送花博復古網袋，為2018台中花博宣傳。
第28屆「香港美食博覽會」自8月17日至21日在香港會議展覽中心舉行，來自25個國家和地區約1,500家業者參展，參展商數目打破歷年紀錄。
農業局表示，目前台中當季農特產品有火龍果、新興梨、葡萄及無籽檸檬等，還有青年農夫所種植的台農66號(紅肉)及57號(黃金)地瓜，此次到香港行銷展售，要讓全世界都品嚐到台中的好味道。
另外，為宣傳台中花博，市府特別準備「花博復古網袋」，復古網袋是台灣早期婆婆媽媽去菜市場必備的提菜籃，鮮艷條紋搭配尼龍材質，不僅耐用，更散發濃濃的台灣懷舊風味，讓香港民眾感受台灣本土文化。同時，上面貼有花博Logo與可愛石虎，希望藉此宣傳花博。凡購買展攤販售的任兩樣台中農特產品就免費贈送一只。
(中時)
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