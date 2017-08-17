巫建和、胡廣雯《爆炸2》奪人氣王

胡廣雯（左）和巫建和。（公視提供）

胡廣雯和巫建和劇中參與社團會議。（公視提供）

公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸2》播出邁入第四周，新生代演員中以巫建和、胡廣雯的討論度最高，備受網友喜愛。鏡頭外，他們兩人很談得來，巫建和稱讚胡廣雯演出很細膩。導演鄭有傑更大讚胡廣雯：「演到後來已經跟攝影機有一個自然呼吸，十分難得。」該劇於周六晚上9點公視首播，隔周周六下午1點重播。

為何安排陸生黃茜這角色？導演鄭有傑說，黃茜是個很特別、有個性、有想法的女孩。「這樣子的女孩很容易在這個時代會變成眾矢之的，可是她還是願意相信她所相信的，還是不放棄溝通，我覺得這樣子的姿態是蠻美的。」

首次演戲的胡廣雯，表現令鄭有傑驚豔，一場胡廣雯（飾黃茜）與夏騰宏（飾「憤怒鳥」大鵬）溝通，情緒複雜、很多轉折的對手戲，「攝影機在哪一邊，她哪一邊就開始掉淚，而且都是剛剛好拍到。這是一種本能，不是可以教導出來的，她自己在這個過程中學會漸漸變成這樣。」

在胡廣雯眼中，黃茜的外表是女漢子，很有正義感，其實內心很細膩，即使受到那些衝撞，仍不願意去放棄溝通。她覺得，自己沒有黃茜勇敢，但是，也要澄清自己不是愛哭鬼，只是鄭有傑導演太厲害，把她罕為人知的一面挖出來，讓她「殺青後有一時間還是無法出戲，淚腺超發達！」

巫建和說：「我喜歡沒有我的戲，也在旁邊看大家的演出。雖然我跟廣雯對到的戲不多，但我很喜歡！我覺得她的演出很細膩，節奏很難得的！」像一場胡廣雯與他對完話，一人孤獨走在學校走廊的戲，情緒很重，胡廣雯的演出完全超乎巫建和的想像，有「意外撿到寶」的驚喜。

《他們在畢業的前一天爆炸2》每周六晚上9點在公視頻道首播，隔週六下午1點重播。公共電視除了網路直播頻道播出外，「公視+7」更加入服務觀眾的行列。Line TV、KKTV陸續播出。

(中時)