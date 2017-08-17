鼓鼓錄音室2次停電 發生這事心跳漏一拍

鼓鼓近期為了偶像劇《進擊吧閃電》量身打造新歌〈紳士英雄〉。(圖片提供：相信音樂)

鼓鼓近期為了偶像劇《進擊吧閃電》量身打造新歌〈紳士英雄〉。(圖片提供：相信音樂)

鼓鼓去年發行首張全創作專輯《MAKE IT REAL 鼓鼓可以唷》，他工作滿檔，仍抓緊時間做音樂，不過他似乎和停電很有緣，近期為了偶像劇《進擊吧閃電》量身打造新歌〈紳士英雄〉，只能趁收工夜深人靜時把握僅有的休息時間創作出這首歌曲，除了時間緊湊之外，配唱當下更是困難重重，鼓鼓無奈苦笑說：「因為無預警停電，當天錄音室一共跳電了三次，每跳一次電，心臟都要漏跳一拍，還好有及時備份，才沒讓錄好的檔案資料差一點遺失。」而日前的全台大停電，他人也在錄音室，等待復電期間他索性練琴，把握時間。

鼓鼓忙著在各城市舉辦見面會及商演活動，也正全心全意準備日本「Summer Sonic 2017 夏日音速音樂節」的表演、以及26日香港「MAKE IT REAL」個人專場演唱會，在百忙之中還擔綱起製作人角色。即使忙得分身乏術，他除為華劇《極品絕配》演唱片頭曲〈為愛而愛〉，最近再受青睞，為湖南衛視青春勵志大戲《進擊吧閃電》量身打造片頭曲〈紳士英雄〉，讓鼓鼓在歌曲創作上再添一番新面貌。

(時報周刊)