王子經營副業有一套 豪誇：第一天就回本

王子（左）和曾之喬。（先勢公關提供）

王子（左）和曾之喬。（先勢公關提供）

曾之喬、邱勝翊（王子）17日出席活動，提到孔劉來台造成旋風，曾之喬坦言還沒看《鬼怪》，但多年前和媽媽、姊姊看過《咖啡王子1號店》，當時家裡3個女人就很「識貨」，覺得孔劉超帥，她原打算掏腰包買孔劉的寫真集送媽媽，「好幾千塊超貴的，結果還被搶購一空」。

她表示：「姊姊說孔劉都老朋友了，他帥那麼多年，怎麼現在才被發現」，比起女粉絲愛孔劉的帥氣外型，曾之喬更欣賞他細膩演技，印象最深刻的是他在《咖啡王子》裡有一幕要愛上男生但被嚇壞的畫面，「孔劉把又錯愕又覺得荒唐，又快哭出來的模樣演得太好了」，她還因此推薦這部韓劇給王子。

王子穿藥師服、曾之喬穿改良式美容顧問制服在記者會上露面

，被問到私下會跟另一半玩角色扮演？兩人都說不會，但王子自認有制服控，「只要是男人，多少都會對女孩有制服幻想」

，坦言喜歡帶有專業感的行業，「護士服不錯啊」，會比較各家護士顏值？他笑說：「生病時哪有力氣注意啦。」

王子、曾之喬都是屬於理智的精打細算型消費者，曾之喬會在網路購物，有時也會貨比三家，買的東西從頭到腳都有，但她也提醒網路買東西要小心，曾推薦護唇膏給朋友，結果朋友在網路上買到假貨。

王子懂得理財，霸氣說自己的投資都是「穩賺不賠」，他在網路平台經營自創品牌已有4年，從雨傘、項鍊、毛巾、衣服到手套，應有盡有，當初他自己投資100萬，自豪第一天就回本賣了154萬 ，旗下員工約8個人，他分享經營之道要做好控管

、不囤貨是秘訣。

王子、曾之喬、以綸主演中視、東森的週日新劇《稍息立正我愛你》穩坐周日收視冠軍，LINE TV累積瀏覽量也飆破400萬

，趁勢推出限時免費貼圖，3人最喜歡的貼圖都說是醜圖，因私下各自都收藏許多搞笑、又醜又萌的貼圖，王子還透露他超會自製影片貼圖，曾之喬翻白眼的畫面就是他惡搞對象。

(中時)