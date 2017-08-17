2017玩字時代名單揭曉！ 80件手寫作品脫穎而出
全台首創手寫字徵文比賽「2017玩字時代」得獎名單正式揭曉！今年共有2,980件作品參賽，較去年度多出800多件，本屆評審陣容包含林煥彰、湯芝萱、吳鈞堯、方梓、簡文志、須文蔚、鍾文音、方群、王聰威等9位國內著名作家及文學大師，歷經初、決審激烈的討論與評比，選出80件優秀手寫作品，得獎作品將原稿輸出集結成作品集，讓更多人能夠感受到字裡行間傳達的溫度。
文化局長林寬裕表示，數位化確實為生活帶來了方便，但卻淡化了親筆寫字的那份真切情感與溫度，本活動自公告徵稿開始，就廣受民眾熱烈迴響，掀起一股「玩字」風潮，今年收件量更是創下歷年新高，近3,000件作品。
得獎作品中更有1件來自於受刑人之創作，述說台灣社會對新住民的友善接納與關懷幫助，期待能將寫作風氣推廣至高牆內部，讓更多受刑人可以藉由筆尖文字訴說故事，找到心靈寄託，亦期待能喚起更多人，重拾紙筆書寫，找回寫字的初心及感動，進而從探索文字之美中體驗生活美學，由文學走向文化的深度書寫。
本屆評審老師多認為「玩字時代」是國內獨樹一格的徵文比賽。不限主題的設計，透過筆觸表達寫者的個人經驗及情感。於作品中，創新的想法是評審的標準核心；玩出什麼？「玩」的精神為何？考驗創作者的意念與文字。另評委們發現本屆參賽作品的數量與質感，甚是豐碩，也逐漸讓民眾認同玩字的精神。各類組完整得獎名單請上新北市政府文化局官網查詢。
(中時)
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