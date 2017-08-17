女孩與機器人無意識狀態回家 睡在電梯

女孩與機器人（The Girl and The Robots）2017加盟「ROKON 滾石電音」推出最新單曲〈自動導航 〉17日舉辦全球新歌首發會，主打微醺電音。在他們的現實生活中還真發身過因微醺而遇過的糗事。

〈自動導航 〉講的是喝醉後的人體自動導航的狀態，在發表會中除了演唱最新作品之外，女孩與機器人和宇宙人的方Q與李權哲(Jerry Li)也分享自己印象最深刻的經歷。女孩與機器人團長Jungle：「以前我住在一個只有白天有管理員的大廈，有次在外面喝到完全忘記怎麼回家的，回去之後就坐在電梯裡頭上上下下一直睡到早上６點，管理員叫我起床回家。」主唱Riin：『有次去看表演，看了看情緒有點激動，然後自己默默就跑回家了，大家都找不到我超級緊張！幾個小時後我醒來才發現自己洗完澡睡死在床上，但我連怎麼回家都記不得，隔天去刷悠遊卡才發現自己是坐捷運回家的，包包裡還有融化的冰棒....』

四人強調自己只是淺嚐並不是貪杯，但往往朋友相聚興致高昂，就會不小心有自動行的狀態出現，也因為這個有趣的共同經驗，才有這次新歌的誕生。女孩與機器人團長Jungle表示喝酒開心，就會開始講英文，但年紀漸長酒量有點退步，喜歡啤酒跟威士忌。主唱Riin則說我喝醉後會變多重人格，喜歡威士忌和紅白酒，自己酒量並不好。在首發會現場演唱完新歌，為了符合主題『ROKON 滾石電音』還特別準備四個高腳杯在台上乾杯，讓氣氛非常輕鬆愉悅，女孩與機器人也在在直播中回答網友提出的各類的問題。

(時報周刊)