PRRI民調：4成美國民眾支持彈劾川普

美國無黨派、非營利組織「公共宗教研究所」民調顯示，現在有40％的美國人支持彈劾總統川普，比半年前激增10個百分點。

調查時間在本月2日至8日，即維吉尼亞州種族暴力事件前幾天。支持罷免總統的受訪者中有將近4分之3為民主黨支持者，共和黨支持者只占7％。

(中時)