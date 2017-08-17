余姓男子遭毆身亡，親友聚集白河分局欲討公道，場面混亂。（莊曜聰攝）

台南一名余姓男子疑似遭到黃姓、江姓男子持棍棒毆打後丟包，送醫不治身亡，兩人向警方自首，被帶回台南白河分局偵訊，余姓男子親友糾集40多人，在晚間7點半到分局，表示要找兩人討公道，甚至見到有人走出分局，不分青紅皂白就打，警方立刻出動警力壓制，這群人才逐漸散去。

據了解，余姓男子遭人毆打致死消息傳出，親友氣憤難平，透過電話、LINE互相聯絡，相約前往白河分局打算「堵人」，到現場之後眾人鼓譟，情緒激動，甚至有人見到分局後門有人走出，就衝上去打人，亂成一團，警方控制場面後，才發現打錯人。

(中時)