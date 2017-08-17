溢波詐騙 台灣警方破節費機房
警政署刑事局電信偵查大隊17日宣布偵破一個詐騙集團，是用「猜猜我是誰」手法，利用離島電信溢波從廈門等地撥出電話，詐騙超過114名台灣民眾，不法所得超過上千萬元新台幣。
警方表示，此集團利用傳統行動通訊進行跨境發話詐騙，利用非法「數位式移動節費設備」（DMT），亂槍打鳥方式撥打電話給台灣民眾，進行詐騙。
電信偵查大隊近期接獲線索，利用通聯分析及無線電波掃描設備追查出多處疑似裝設電信詐騙設備，並鎖定以謝姓男子為首之電信犯罪集團犯行，經報請台南地檢署檢察官蘇炯峰指揮偵辦，與金門、台南、桃園等警方共組專案小組，順利瓦解此集團，逮捕7人，並起出一批做案工具包含DMT、筆記型電腦等。
(旺報)
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