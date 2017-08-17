八點檔女星日吞13顆「小丸子」保命
民視新劇《實習醫師鬥格》拍攝中，演員群到醫院趕拍實景場面，張捷、Teddy、夏宇禾、林柏妤、大飛、小應也抓緊空檔吃水果、補充維他命。
鍾雅如最近剛改名為夏宇禾，她表示因為媽媽的姓氏為夏，改藝名很好聽，加上之前名字鍾雅如沒有記憶點，大飛也覺得夏宇禾改名改對了，連主題曲都來了，拍戲現場氣氛熱絡。先前拍攝八點檔的夏宇禾也找到拍on檔戲保養秘方，就是吃維他命補身體， 為戲穿醫師袍更注重養身，連水果都當零食吃。
男主角張捷第一次到民視汐止棚就因為不熟地形摔進大水溝裡，讓在汐止拍戲兩年多的夏宇禾大喊不可思議，她說第一次聽到有人在哪裡摔下去，所以覺得心疼他又覺得很好笑。張捷表示「摔下去那一刻覺得自己好笨，不應該抄捷徑，加上旁邊的兩隻小黑狗還搖著尾巴旺旺叫，就讓他又氣又好笑，只是傷口太痛嚷他表示穿起醫師服就覺得很痛。被問到怕不怕留疤痕，張捷表示自己一點都不怕疤痕，還直言「男子漢留點疤痕才man」。
(中時)
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