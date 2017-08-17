中和調解委員會 喬遷至中和區公所地下一樓
新北市政府17日上午10時30分在中和區公所1樓中庭舉行中和區公所調解委員會喬遷啟用暨茶會活動。
中和區公所調解委員會自民國87年自中和區公所搬遷至枋寮市場2樓，已歷時19年，雖市場2樓空間尚屬寬敞，惟大多非獨立之調解室，除隱密性較為不足外，於數件調解案件同時進行時，彼此間易受干擾；且於建築結構上有防震、漏水等安全之虞，相關設備經多年使用亦顯老舊，在案件量日漸增長情形下，未來恐不敷使用。
經新北市政府及中和區公所審慎規畫，並感謝中和區議員支持，中和區調解委員會於暌違19年後，喬遷回中和區公所地下1樓，除逐步推動進行空間規劃及空調、廣播等設備建置維護外，並透過結合區公所課室相關服務，以提供優質調解環境及提昇便民禮民服務效率及更佳服務品質。
(中時)
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