優步新一輪募資目標 將市值推回1年前高點

金融時報引述消息報導，叫車服務業者優步（Uber）預計在9月展開新一輪募資，這回在發行新股之餘也將開放既有股東銷售手中股票，目標在推動公司市值回到1年前的680億美元高點。

據2名內情人士透露，優步將在新一輪募資中以相當於去年市值高點的價格發行新股募資10億美元，同時開放員工以較低價格銷售手中股票，預計後者最多將募得100億美元。

凡是在新一輪募資中買入優步新股的投資人，都能按比例買入較低價的二次銷售股票。優步之所以採取這樣獨特的募資方式，是希望讓公司市值重回去年高點。

(工商)