女孩與機器人微醺 糗睡電梯包包放冰棒

時報周刊
時報周刊記者／
女孩與機器人無意識狀態回家　糗睡電梯包包放冰棒
女孩與機器人17日舉辦全球新歌首發會，主打微醺電音。（圖片提供：滾石電音）
女孩與機器人無意識狀態回家　糗睡電梯包包放冰棒
女孩與機器人（The Girl and The Robots）2017加盟「ROKON 滾石電音」推出最新單曲〈自動導航 〉。(圖片提供：滾石電音)
女孩與機器人無意識狀態回家　糗睡電梯包包放冰棒
女孩與機器人（The Girl and The Robots）2017加盟「ROKON 滾石電音」推出最新單曲〈自動導航 〉。(圖片提供：滾石電音)
女孩與機器人無意識狀態回家　糗睡電梯包包放冰棒
女孩與機器人（The Girl and The Robots）2017加盟「ROKON 滾石電音」推出最新單曲〈自動導航 〉。(圖片提供：滾石電音)

女孩與機器人（The Girl and The Robots）2017加盟「ROKON 滾石電音」推出最新單曲〈自動導航 〉17日舉辦全球新歌首發會，主打微醺電音。在他們的現實生活中還真發身過因微醺而遇過的糗事。

〈自動導航〉講的是喝醉後的人體自動導航的狀態，在發表會中除了演唱最新作品之外，女孩與機器人和宇宙人的方Q與李權哲(Jerry Li)也分享自己印象最深刻的經歷。女孩與機器人團長Jungle：「以前我住在一個只有白天有管理員的大廈，有次在外面喝到完全忘記怎麼回家的，回去之後就坐在電梯裡頭上上下下一直睡到早上6點，管理員叫我起床回家。」主唱Riin：「有次去看表演，看了看情緒有點激動，然後自己默默就跑回家了，大家都找不到我超級緊張！幾個小時後我醒來才發現自己洗完澡睡死在床上，但我連怎麼回家都記不得，隔天去刷悠遊卡才發現自己是坐捷運回家的，包包裡還有融化的冰棒……」

他們強調自己只是淺嚐並不是貪杯，但往往朋友相聚興致高昂，就會不小心有自動行的狀態出現，也因為這個有趣的共同經驗，才有這次新歌的誕生。

Jungle表示喝酒開心，就會開始講英文，但年紀漸長酒量有點退步，喜歡啤酒跟威士忌。Riin則說我喝醉後會變多重人格，喜歡威士忌和紅白酒，自己酒量並不好。在首發會現場演唱完新歌，為了符合主題「ROKON 滾石電音」還特別準備四個高腳杯在台上乾杯，讓氣氛非常輕鬆愉悅，女孩與機器人也在在直播中回答網友提出的各類的問題。

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(時報周刊)

關鍵字：女孩與機器人ROKON 滾石電音
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