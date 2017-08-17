陳鴻文投2.2局失7分吞敗 桃猿9比3輕取中信
(22:33 更新最終結果)中信兄弟今派出陳鴻文擔綱先發迎戰Lamigo桃猿，結果僅投2.2局就失7分退場，雖然首局中信就靠著安打串聯與對方失誤攻下3分，不過接下來都遭到桃猿投手群封鎖，終場桃猿以9比3拿下勝利。
陳鴻文在10日暌違近3年重返先發，面對富邦悍將主投4局無失分，不過此役卻無法壓制桃猿火力，首局就被敲出4支安打失3分，第3局又遇亂流，先被陳俊秀與朱育賢敲安，隨後嚴宏鈞擊出二壘安打，陳鴻文也被打下場，僅投2.2局失7分，也吞下敗投。
桃猿總教練洪一中指出，因為陳鴻文是救援投手，所以就是要打者要耐心選球，增加他的用球數，上一場他對富邦投了60顆，今應該就是80顆左右，所以第1局消耗31球後，就是叫打者們繼續，收到不錯的效果。
桃猿先發左投王溢正，雖然首局就陷入危機，1出局後，被一連擊出3支安打，加上隊友發生傳球失誤，又被擊出高飛犧牲打失掉3分，不過隨後幾局逐漸回穩，最終主投6局，被擊出7支安打投出5次保送，失3分、僅1分自責分順利拿下勝投。
巧合的是王溢正上場先發因保送過多吞敗，剛好與今日比賽都是由吳家維擔任主審，洪總表示，今天感覺好球帶有比較寬一點，所以能夠順利投球。
(中時電子報)
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