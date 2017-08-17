中和員山公園二期開工　朱立倫：將大自然帶給民眾

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新北市長朱立倫出席動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫出席動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（17）日主持中和員山公園二期工程開工動土典禮時表示，中和第六公墓將轉變為新的公園用地，待明年7月完成後，員山公園將達2.9公頃，並將公園遊具多樣化，滿足不同年齡族群的需求。

朱立倫指出，原員山公園為1.2公頃，經市府與地方共同努力，把和周遭環境不相容的中和第六公墓轉型，作為員山公園增闢使用，轉型土地面積為1.7公頃，所需工程經費約6千萬元。

另外，市府將耗資近1千萬元改建前期公園，在前後期公園整併後，導入分齡分層概念，設置能滿足不同年齡族群需求的遊具，完工後將可供市民休憩，長輩也能帶著孩童一起來公園玩耍、運動，成為一座共融性公園。

針對位於南側仍有約2公頃的私有土地無法併同本次開闢，朱立倫說，市府將另行研議，採更有效方式活化土地。

(中時)