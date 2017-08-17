陳冠宇中繼1局飆2K 連續無失分場次推進至8場

陳冠宇中繼1局無失分，保持連8場後援無失分紀錄。(本報資料照)

效力羅德的旅日左投陳冠宇，今(17日)對日本火腿之戰連續兩場後援出賽，中繼1局面對4位打者送出2K、被安打1支，無失分，連續場次無失分推進至8場，自責分率降至3.00。

陳冠宇此役在羅德5比6落後，於6下上場接替先發投手唐川侑己擔任第2任投手，一上場就連對大野獎太與中島卓也，連飆2K，雖隨後被火腿開路先鋒西川遙輝擊出1壘安打，但讓下一棒松本剛擊出游擊滾地，解決第3位打者，連續8場演出後援出賽無失分。

羅德7上攻下2分，反以7分6後來居上，不料7下陳冠宇退場，接替的南昌輝面對首打者大谷翔平，就被轟出追平分陽春炮，進而戰至延長賽11局以7比8落敗，7下沒讓狀況絕佳的陳冠宇繼續投下去成敗因。

(中時電子報)