新北果菜19日「香約板橋市場蕉遊趣」
新北市果菜運銷股份公司8月19日推出「香約板橋市場蕉遊趣」香蕉特賣活動，當天只要您到板橋果菜批發市場，用少少的錢就能買到產地直送最新鮮香蕉，數量有限千萬不要錯過喔。
「香約板橋市場蕉遊趣」香蕉特賣活動，考量到現在小家庭居多，整把購買無法趁鮮食用完畢，於是本次採用兩種販售規格，分別為39元(半串，約8-9根)及70元(一串，約16-18根)，民眾可以視個人需求選擇所需要的數量， 歡迎8月19日(星期六)民眾可以跟家人一起來板橋果菜市場走走逛逛。
新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞表示，7、8月份適逢學校放暑假，需求量降低，為穩定農民收益及維持市場供銷平衡，新北市果菜運銷股份有限公司於7月份起陸續推出不同主題的國產水果團購活動，受到民眾熱烈迴響，公司也持續規劃各式行銷方案，提供便利又安心的購買管道，將最優質、新鮮的蔬果送到消費者手上，提升國人對國產農產品的消費意願，帶給農民實質上的支持與鼓勵。
夏季為香蕉盛產期，香蕉品質最為優異，整體豐腴飽滿，熟成後香氣誘人，營養成分高，含膳食纖維、多醣類及鉀、鈣等礦物質，可幫助消化及補充身體營養，除直接食用外，當作夏天的甜點、冰品，都是非常好的選擇，有關活動詳細情形可上新北市果菜運銷股份有限公司官網或臉書洽詢。
(中時)
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