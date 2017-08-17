讓愛「蔬」醒 高榮南院60歲攜手力推蔬醒日

高雄榮總台南分院歡度60周年院慶，攜手慈濟提倡「111世界蔬醒日」活動，以力促聯合國訂定每年1月11日為世界蔬醒日為院慶最大目標。(曹婷婷攝)

創立於民國46年的高雄榮總台南分院，原名永康榮民醫院，走過一甲子，目前正增建第二醫療大樓，持續擴增各項醫療設施，嘉惠大眾；歡慶60歲，守護民眾健康之外，也要守護環境，特別攜手慈濟提倡「111世界蔬醒日」活動，以力促聯合國訂定每年1月11日為世界蔬醒日為院慶最大目標。

有感於全球暖化、氣候變遷及二氧化碳排放量高居不下，高榮台南分院代理副院長奚明德表示，院方目前施行一個月一次蔬食日，接下來希望進階朝一周一次，全院同仁自由參加，大家參與度都很高。

奚明德指出，醫護人員職責是守護民眾健康，這幾年來極端氣候威脅全球，世界各大城市也相繼飆破四十度高溫，異常氣候引爆層出不窮的災害，也加劇人類深受貧窮和健康的威脅。「我們立誓要救病人，醫治病患心靈外，也要發心救地球。」

院方除號召全院同仁參加外，也結合台南榮家、台南市榮服處，以及芝禾國際公司、溫田麵包烘焙坊等民間企業，共同發心來響應世界「蔬」醒日，號召大家搶救地球。

台南榮家主任白永成、台南市榮服處處長何興隆，及芝禾國際公司董事長周世豪、溫田麵包烘焙坊負責人黃明俊、永康區復興里長李鎮國等人，現身分享並肯定蔬食帶來的功效。眾人表示，每人茹素一餐，地球就能美三餐。奚明德說，111萬人響應共同茹素1天，將可減少2220噸二氧化碳排放量，是國人與環境雙贏。

(中時)