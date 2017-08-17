歐盟又對中國鑄鐵製品徵收反傾銷稅

據華爾街見聞今（17）日報導，歐盟對從中國進口的「某些鑄鐵製品」徵收六個月臨時性反傾銷關稅，稅率在25.3％～42.8％。

近兩年，歐盟多次以反傾銷為由，對中國進口的多種鋼鐵產品課徵高額關稅

，最近一次即在本月9日。歐盟稱，部分中國耐蝕鋼（包含不鏽鋼）存在不公平的補貼，在歐盟市場以低於成本的價格傾銷產品，對中國鋼材課徵17.2％至28.5％的反傾銷關稅。

而在今年6月上旬，歐盟委員會亦以中國企業獲得不公平補貼為由，對中國進口的熱軋捲板徵收35.9％的懲罰性關稅。在去年8月，歐盟則對中國螺紋鋼和冷軋板鋼捲的反傾銷稅率較年初分別提高了近10％和6％，分別為18.4％～22.5％和19.8％～22.1％。

截至目前，歐盟已經針對中國的冷軋板鋼和不銹鋼進口產品採取過40多項懲罰性措施。

(工商)