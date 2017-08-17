民歌票選冠軍出爐！　這首歌唱逾5000遍

曾淑勤。（圖／新視紀）

曾淑勤。（圖／新視紀）

台灣民歌傳唱42年，是4、5、6年級生的青春記憶，到底哪一首歌曲是民眾心目中的最愛？1日開始在網路上進行的「最愛民歌票選活動」，經過半個月的投票，最後由齊豫演唱、李泰祥作曲、三毛作詞的「橄欖樹」打敗「木棉道」、「魯冰花」等歌，拿下冠軍。

歌曲〈魯冰花〉曾獲第26屆金馬獎最佳電影主題曲，本次票選則獲第9名，原唱曾淑勤將出席26日「有氧の音樂會-溪頭民歌森呼吸暨防制菸品稅捐逃漏宣導活動」，她笑說：「〈魯冰花〉至少已經唱了5000多遍了。」曾淑勤表示近年來生活恬淡安靜，偶爾應活動邀約唱歌或是擔任歌唱評審。

她個人很喜歡溪頭的涼爽舒適，像是個世外桃園。而她第一次去溪頭是高中旅行，住小木屋，空氣很好、很多芬多精，可以讓人心靈沈澱，也讓她印象深刻。曾淑勤說，三年前和「87幫」姐妹們同遊，成員包括王海玲、于台煙、南方二重唱、凃佩岑等人，光在飯店門口拍照就玩了半個多小時，大家還笑說如果照這樣玩法，不必跑這麼遠，到中正紀念堂拍照就好了，她也很期待下周重遊舊地。

(時報周刊)