台積電回饋 助青少年參與文化公民成年禮
坊間以青少年為主體的藝文活動鮮少，台積電文教基金會得知台南文化中心辦理「16歲小戲節」，2016年起將該活動納入台積心築藝術季獨家贊助，今年更專案納入「台積電青少年劇場計畫」，期望將美育向下紮根。
台南文化中心連續6年獲文化部「活化縣市文化中心劇場營運計畫」最高金額經費補助及特優等級肯定，為紮根藝文教育，自2015年開始專為青少年規畫「16歲小戲節」，期望讓青少年透過「看戲、做戲及扮戲」過程，完成文化公民成年禮。
難能可貴的是，這項計畫也獲得台積電支持。台積電文教基金會長期支持藝文推廣，除邀請世界級藝文團隊來台演出外，更提供國內團隊揮灑舞台，期望藉由藝文贊助，提昇國人藝文欣賞風氣，為社會注入更多的人文滋養。
台積電文教基金會自2003年開始支持台南文化中心「春艷舞」活動，也對台南文化中心連續6年獲得文化部高度肯定，給予極高讚許及認同，獨家贊助臺南文化中心「16歲小戲節」期望拋磚引玉，讓更多企業關注藝文及青少年。
(中時)
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