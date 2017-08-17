2017兩岸菁英孕嬰童行業論壇交流會 談經濟共享

許佳蓉（左）及陳孝志。（中國新聞文化促進會提供）

論壇交流會。（中國新聞文化促進會提供）

「平台整合、跨界運營、共享經濟」是全球經濟思潮和市場生存法則，透過2017兩岸菁英孕嬰童行業論壇交流會跨界連結的概念，將創造出華人未來產業新的可能性。

主辦人高立表示，這次北京大學孕嬰童產業課題組的專項工作，主要執行兩個計畫，第一是「大學生創業就業孵化器計畫」以及「行業人才缺口補充計畫」，提供行業內需要的各項人才；第二也希望協助各地大專院校的優秀學生們，在符合「大眾創新、萬眾創業」方針下，讓這些學生有機會更好的就業機會甚至創業，因為好的創業就是寶貴的就業。

中國新聞文化促進會海外宣傳大使陳孝志日前出席交流會，表示「兒童就是未來，民族幼苗的未來影響力不容忽視，西式教育有其優勢，但如何中西合併與時漸進，是現在重要的課題。特別是現今網路數位資訊發達，智慧的運用早已不在是像以前『背多分』方式，誰能掌握全球數位的前導，誰就能引領全球趨勢方向」。

電視知名主持人許佳蓉也隨好友陳孝志出席，已有小孩的她感受更深刻，「台灣必須走出去，我們也要為這片土地上的人們跟我們的孩子， 打造充滿機會的未來。對於數位市場的未來性，手機早已取代電視成為新的媒體，應該更善用數位的便利性來做更多幼教市場的啟發與開拓。像現在直播非常盛行，也可以運用在幼兒與彼此的互動，避免因為少子化趨勢，讓人際關係缺乏互動而邊緣化。」她表示，如果有機會擔任直播幼教主持人，很願意嘗試和挑戰。

(中時)