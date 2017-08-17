航太展大縮水 外商少時間短

被認為酷似美軍MQ-9無人機的中科院「騰雲」無人機，今次在翼下掛了2枚樣彈，顯示成為無人攻擊機的潛力。(攝影/江飛宇)

2017年台北國際航太暨國防工業展(簡稱台北航太展)從8月17至19日在於台北世貿中心舉行，一如往例，介紹國軍研發成果與目標的國防館仍是最大宗，今年以「國防自主、厚植國力」為參展主軸，不過其他的商家卻沒有以往豐富，特別是國際軍事廠商更是稀少，實在必須以「衰退嚴重」來形容，是各界必須注意的警訊。

兩年一次的台北航太展在今年是第14屆，面積最大的國防館展出中科院的各式軍事研發能力，上回首次登場的中科院大型無人機，現已被命名為「騰雲」，翼下還掛上兩枚武器。旁邊有個「武裝反輻射無人機」，可能是做為攻擊雷達站使用。另外海軍館仍是已「海軍造艦遠景計畫」為主，包括量產的雙船體巡邏艦、自製神盾巡防艦、自製獵雷艦、兩棲登陸艦等，不過多數標案還沒有確定。

除騰雲以外，旁邊還有反輻射無人機，還不知它的運用方式如何。(攝影/江飛宇)

而在中科院館裡，中科院展示了近年的研發能量，包括光纖陀螺儀、民用雷達、小型相陣列雷達和戰機用相陣列陣雷達、無線電跳頻機等，表現中科院在高端科技的研發能量。

至於在民間展區的部分，今年數量就大為衰落，雖1然在去年貿協的新聞稿上希望能募集140家國內外廠商，但是今年卻只有146家，顯然不如預期，而且國際大廠明顯劇減，中華民國身為愛國者飛彈統的主要用戶，以往雷神公司(Raytheon)當然是固定參與廠商，但是今年卻罕見缺席，只剩下洛克希德-馬丁(Lockheed Martin)與合作老夥伴漢尼威爾(Honeywell)在撐。洛馬與漢尼威爾之所以參與，則是兩廠與漢翔工業的持續合作有關，漢翔將要承包空軍的「藍鵲」教練機製造，因此航電有洛馬加入的機會，至於漢尼威爾則是F124引擎(將來藍鵲機的動力來源)的合作廠商，自然也會出席。除此之外就沒有別的商家了，這是非常嚴重的警訊。

國軍將把VR虛擬實境應用在訓練上，使飛行員能在訓練課目時，更身歷其境的感受。(江飛宇/攝影)

即使海軍已提出下一代神盾巡防艦的相關計畫，但是各個國際大廠展卻沒有相應的拿出高級的相陣列雷達系統，這是很不尋常的情況。在上一屆的台北航太展當中，即使海軍並沒有提出成功級的升級案，但是澳洲的國防商仍然把阿德萊德級軍艦模型給擺出來，以探詢參與升級計畫的空間，可是今次即使有國艦國造的計畫，卻完全沒有國際廠商有意願合作。

下一世代戰機雷達AESA，中研院也參與研發，每一個發射單源就是雷達發射器與接收器，它如同複眼一樣，可以更有效的偵測空中目標，甚至是隱形戰機。(江飛宇/攝影)

更明顯的衰退就是展期從以往的4天縮成3天，扣除週四、週五的廠商媒體參訪日，普通民眾只剩1天可以參觀，回想在過去的台北航太展，不但有世貿展區的靜態展示，還會在松山機場進行戶外戰機展示，讓多數的北部民眾有機會近距離端看各個航空器，如今這一切似乎已成追憶，實在令人嘆息。要是我們的國防工業沒有民眾的關心，也沒有國際大廠的競標，那麼我們又怎麼可能達到「國防自主、厚植國力」的目標呢？希望政府單位能確實發現問題所在。

(中時電子報)