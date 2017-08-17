梁正群遭夯劇換角 9年後想讓「她」知道自己有變好

梁正群參與《一家人》演出。（三立）

梁正群參與《一家人》演出。（三立）

梁正群參與《一家人》演出，與韓瑜有不少對手戲。（三立）

近年演出不少舞台劇的梁正群，最近加入三立八點檔《一家人》挑戰全台語演出，也參與金鐘編劇徐譽庭執導的電影《我們都愛他！》。他透露9年前剛入行不久、演技還很嫩時，曾接了一部角色很吃重的戲，當時連制服都訂做好了，戲開拍前，製作人、導演及編劇都認為他的演技撐不起那個角色，後來果真換角，他因此備受打擊、心裡記掛這事多年。他17日受訪時坦言，當年自己錯過的這部好戲就是紅極一時的《光陰的故事》！

他回憶，當時接到這部戲的角色非常吃重，對於才出道沒多久的他真是天掉下來的機會，甚至覺得幸運得不可思議。但經過一陣排練，不僅自己心裡總不踏實，製作、導演們對他的表演也不是滿意。後來訂做的制服都穿上身了，但拍定裝照時，他緊張、扭捏不自然到旁人都看不下去。果然過兩天，製作人（應是王珮華）跟他說，他們真的很不放心他的演技，如果再沒突破，也許就得換人。幾天後再度驗收，僅製作人和編劇在場，結束後，製作人直接表明因為角色真的重要，而他的演技還是無法撐起，她們決定另尋他人。

事隔九年，他接了一部電影，雖然角色不重，但聽到導演的名字，他便極力爭取，「導演是徐譽庭，也是當年那齣戲的編劇。同樣經過一陣排練，開鏡前的聚餐中，譽庭姐對我說你真的進步很多，我說謝謝妳，有妳這句話就夠了。」

他坦言當年確實因此很受挫，也非常在意自己錯失良機，心裡總放不下，尤其那部戲後來非常成功。「當然我從不認為如果我演成績會一樣好，也許那齣戲就被我搞砸，不過我總希望能讓當年對我失望的人看到現在的我學到教訓了，變得更努力，更坦然了。」他說：「我想讓譽庭姐知道，我沒有因為當年的打擊就渾渾噩噩過日，我有努力讓自己變得更好！」

梁正群說，當年這件事對他的打擊確實非常大，「好像失去這次機會就真的沒了 ，覺得自己這輩子就再也沒有機會了」，挫折感大到讓他刻意想忘掉這段回憶，所以後來接替他角色的到底是楊一展還是黃騰浩，他也不記得。

他表示，因為自己起步晚，30歲才入行，當時剛進演藝圈一、兩年，好不容易遇到一個不錯的機會，卻被自己搞砸，尤其戲播了後超紅，對他打擊更大，懊惱自己錯失了一個這麼好的機會。不過後來演員生涯中，也發生過一兩次被換角的事，加上知道其他演員也大多發生過類似狀況，慢慢的，他才不再那麼介意，釋懷想通之後，反而覺得是動力，也才能不斷提醒自己：「當藝人除了運氣之外，準備好，比什麼都重要！」對待每一份工作變得更謹慎，試鏡表現也會很在意，知道就算在開拍前一刻還是可能會有變化，心理素質上變得更堅強。

因為要求自己準備好，他擔心自己演《一家人》台語不輪轉，在片場總是手握一本厚厚劇本，不停在念台詞、順台詞，他開玩笑說：「最近經常一場戲就有兩頁以上的台詞，每錄影前手就發抖冰涼，心想自己演不好就算了，很擔心吃NG會影響到演對手戲的韓瑜要一直等我。」所以當大家放飯時，被一層一層壓力堆疊的他都吃不下飯，把握時間不停K劇本。

他坦言目前最大障礙還是台詞，有時還會從台語轉換成英文模式，他笑說：「常看到台詞知道要說什麼，但心裡卻想的是英文，例如下一句台詞要說的是『也許』，但他腦中立刻出現的是『Maybe』，很擔心會突然脫口而出。」他還幽默調侃自己腦中有些線沒接好，一下台語一下英文，會出現好多小劇場。

(中時)