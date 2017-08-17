始源明退伍！銀赫東海回歸首拍畫報超有愛❤️
南韓天團SUPER JUNIOR成員銀赫、東海上月中退伍，當天吸引大批粉絲前去迎接歐巴回歸，人氣依舊不減，而最近他們登上時尚雜誌《NYLON KOREA》9月號封面，這也是2人退伍後首次畫報公開，再次迷倒一票粉絲。
時尚雜誌《NYLON》今公開一部分銀赫、東海為其拍攝的畫報，為了慶祝《Nylon》創刊9周年以及2人退伍，這次以「To Celebration」為主題，東海變身私人派對上的招待，銀赫則是開心享受派對的樣子。兩人更成熟的樣貌，讓粉絲對於成果更為期待，尤其當下在戶外拍攝，他們仍不畏大太陽，展現了帥氣的秋冬造型，相當敬業。
工作人員透露，赫海在拍攝現場常逗得眾人笑聲連連，加上公開的畫報氛圍十分有愛，2人默契依舊十足，讓赫海飯欣喜不已，不只期待SJ大隊的10月回歸，也等著D&E接下來的活動。而同隊的始源和東方神起的昌珉，將於明天低調退伍，兩人因考慮到不想打擾周圍的居民，決定不舉辦特別活動，想安靜退伍，終於等到歐巴回來，讓粉絲迫不及待想看到紅藍兩家趕快合體。
(中時電子報)
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