林益全敲第15轟 富邦悍將12比4擊垮統一獅

胡金龍單場4支3，包括勝利打點攻下4分打點。(圖：富邦悍將提供)

統一獅洋投福瑞多，今(17日)對富邦悍將之前，5勝當中有4勝在澄清湖棒球場添下，這裡可說是他的福地，但此役主投3.2局包括林益全1發全壘打在內，計被敲出10支安打，失8分、責失7分，吞上本季失分第2多敗投。

富邦悍將此役火力全開，加上林益全本季第15轟與新人陳品捷菜鳥球季第4轟，全場對統一獅4位投手擊出15支安打，前4局就從福瑞多手中攻下8分，終場以12比4贏得大勝，自己中斷3連敗，也讓統一獅終止6連勝。

胡金龍此役4打數擊出3支安打，包括首局勝利打點在內，全場攻下4分打點，榮膺單場MVP。

(中時電子報)