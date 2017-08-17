林益全敲第15轟 富邦悍將12比4擊垮統一獅
統一獅洋投福瑞多，今(17日)對富邦悍將之前，5勝當中有4勝在澄清湖棒球場添下，這裡可說是他的福地，但此役主投3.2局包括林益全1發全壘打在內，計被敲出10支安打，失8分、責失7分，吞上本季失分第2多敗投。
富邦悍將此役火力全開，加上林益全本季第15轟與新人陳品捷菜鳥球季第4轟，全場對統一獅4位投手擊出15支安打，前4局就從福瑞多手中攻下8分，終場以12比4贏得大勝，自己中斷3連敗，也讓統一獅終止6連勝。
胡金龍此役4打數擊出3支安打，包括首局勝利打點在內，全場攻下4分打點，榮膺單場MVP。
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
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