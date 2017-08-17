北市萬華晚間近10時停電 6000多戶遭殃

台北市萬華區今晚9時5分因線路跳脫，造成西園路、萬大路一帶停電。圖為西 園路段。（呂承哲攝）

台北市萬華區今晚9時5分因線路跳脫，造成西園路、萬大路一帶停電，台電今晚表示，共計6727戶停電。台電公服處今晩表示，稍早先復電1901戶，剩餘4826戶持續搶修後，，22:05分已全部恢復供電。

(中時電子報)